أخبار التوك شو.. الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. كاميرا المراقبة تكشف سر اختفاء الطفلة حنين 13 يومًا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالى:



ظاهرتان جويتان|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، حيث استعرضت أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على معظم محافظات الجمهورية.





مافيا الدولار تتساقط.. ضربة أمنية قاسية لمرتكبي جرائم الاتجار في العملة| تفاصيل

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بعنوان “مافيا الدولار تتساقط.. الأجهزة الأمنية توجه ضربة جديدة قاسية لمرتكبي جرائم الاتجار في العملة”.





جارها أنهى حياتها ودفنها بمنزله|كاميرا المراقبة تكشف سر اختفاء الطفلة حنين 13 يومًا

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان “كاميرا المراقبة تكشف سر اختفاء الطفلة حنين 13 يومًا: جارها اغتصبها وأنهى حياتها ودفنها بمنزله”، حيث تكشفت ملامح جريمة بعد 13 يومًا من غياب الطفلة حنين، ارتكبها شاب عمره 30 عامًا.



القوات الأمريكية تستهدف قاعدتي "التنف" و"حقل العمر " شرق سوريا بطائرة مسيرة وصواريخ

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، إن القوات الأمريكية استهدفت قاعدتي "التنف" و"حقل العمر " شرق سوريا بطائرة مسيرة وصواريخ.



الأرصاد تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وهذه أماكن سقوط الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



3 شهداء وعشرات الجرحى في قصف جوي ومدفعي شمال غربي مدينة غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث، أكد إعلام فلسطيني أن هناك أكثر من 3 شهداء وعشرات الجرحى في قصف جوي ومدفعي استهدف منزلا ومركز إسعاف شمال غربي مدينة غزة.



إصابة 3 أشخص في هجوم بسكين بمحطة قطارات بباريس

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أكدت الشرطة الفرنسية: إصابة 3 أشخص في هجوم بسكين بمحطة قطارات في باريس.

2.5 مليون راكب يوميًا|ماتريد معرفته عن مشروع الخط الأول من القطار السريع

القطار السريع.. أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية كان هدفه الرئيسي تحويل الدولة المصرية لأكبر مركز تجاري ولوجيستي عالمي من خلال الربط الداخلي القوي لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد في حركة التجارة العالمية.



الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا ، حيث استدعت الخارجية العراقية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الضربات الأمريكية.



روسيا تدين الضربات الأمريكية على سوريا والعراق وتدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أدانت روسيا الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، وتدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن.