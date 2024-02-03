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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف علي أسعار بن عبد المعبود بعد الزيادات الجديدة

بن
بن

ارتفعت أسعار بن عبد المعبود ليسجل سعر كيلو البن السادة 580 جنيها، بينما سجل سعر كيلو البن المحوج 700 جنيه

وسجل سعر كيلو البن المحوج دوبل فاتح 840 جنيها، في حين سجل سعر كيلو البن المحوج سوبر فاتح 880 جنيها.

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وحصل " صدى البلد" على قائمة اسعار بن عبد المعبود الجديدة بعد زيادة الاسعار وهى كالتالي:  ارتفع سعر كيلو البن السادة الفاتح والغامق، بنحو 40 جنيها، ليسجل 338 جنيها بدلا من 298 جنيهًا للكيلو في أبريل الماضي.

ورفعت شركة بن عبد المعبود سعر كيلو البن والقهوة الدُبل، بنحو 60 جنيها ليسجل الكيلو 517 جنيها بدلا من 457 جنيهًا للكيلو خلال يونية الماضي كما رفعت شركة بن عبد المعبود في ذات الشهر، سعر كيلو البن المحوج بجميع أصنافه فاتح وغامق ومحوج ووسط، إلى مستوى 420 جنيها للكيلو، كما صعدت أسعار البن المحوج السوبر الفاتح والغامق لـ 549 جنيها كذلك رفعت شركة بن عبد المعبود
وسجل سعر كيلو بن محوج بجميع أصنافه فاتح وغامق ووسط إلى 517 جنيها للكيلو ورفعت شركة عبد المعبود عربي سادة 119 جنيها للعلبة، وسعر البن العربي المحوج إلى 745 جنيها للعلبة.

 

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