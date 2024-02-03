أسامة كمال يكشف عن حل لأزمة العملة الصعبة

أكد الإعلامي أسامة كمال، انحيازه لكل قضية عربية ومن قبلها قضايا مصر، وأزمة نقص الدولار مشكلة حقيقية وصعبة ولكن لها حلول وليس من بينها عدم السماع للخبراء والمتخصصين".

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه من الممكن أن يكون الحل في مشروعات مثل "رأس الحكمة"، موضحًا أن البيع ليس الحل وليس هو التوجه الحالي، مؤكدًا أن هذا جزء من الحل وليس كل الحل، موضحًا أنه يخاطب أصحاب الرأي وأنصار المبادئ وأنصار الحكمة لا محبي الحكم، متوجهًا للمستقبل من أجل الوصول لحل للأزمة الحالية.

وتابع: "عندنا أزمة زي أزمة السكر وهي أزمة متكررة اللي بنبات فيه بنصحى فيه.. منذ السبعينيات والثمانيات والتسعينات والألفية الجديدة.. لابد من تغير الفكر وحل المشكلة وإنهاء الأزمات من جذورها".