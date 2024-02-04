شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

قال الإعلامي أسامة كمال، إن المصريين جمدوا تريليون جنيه في الذهب في عام 2023، متسائلا "من أخذ التريليون جنيه بعد ما معظم الناس جمدت فلوسها، وده اللي حصل مع الدولار أيضا".

وأضاف "أسامة كمال" خلال برنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "dmc" أن مجلس الذهب العالمي أكد بأن هناك ارتفاع كبير في الطلب على الذهب في مصر العام الماضي 2023، وصل 57 طن بدلا من 51 ونصف في عام 2022 معظمها سبائك وجنيهات ذهب.

وأوضح "أسامة كمال" أن الشراء كان للذهب الخام وهذا هرباً من المصنعية، والمشغولات الذهبية تراجعت بنسبة كبيرة بنسبة 17.3، لافتًا إلى أن سعر كيلو الذهب 4 مليون جنيه تقريبا، والطن 4 مليار جنيه.

أزمة الدولار

أكد "أسامة كمال" أن أزمة نقص الدولار مشكلة حقيقية وصعبة ولكن لها حلول وليس من بينها عدم السماع للخبراء المتخصصين.