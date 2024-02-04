بعد إصابته بالسرطان.. وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

أعلن مكتب رئيس ناميبيا أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى في وقت مبكر اليوم الأحد عن عمر يناهز 82 عاما بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، لم يذكر المنشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي سبب الوفاة، لكن في نهاية الشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.

وذكر مكتب الرئيس أنه توفي في مستشفى ليدي بوهامبا في ويندهوك، حيث كان يعالج على أيدي فريقه الطبي.

وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفاءه من سرطان البروستاتا، وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اختار حزب سوابو الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال عام 1990، ناندي-ندايتواه كمرشحة للرئاسة.

كما أنها حاليًا أيضًا نائبة رئيس وزراء ناميبيا، وستصبح أول رئيسة للبلاد في حالة فوزها.