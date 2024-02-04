أخبار التعليم.. بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج .. كلية النانو تكنولوجي القاهرة تنفذ مشروعًا مشتركًا لتدوير المخلفات الإلكترونية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فريق الدوري الثقافي بجامعة سوهاج يحصد المركز الثاني بمهرجان إبداع 12

حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني والميدالية الفضية في مهرجان إبداع في نسخته الثانية عشر 2023- 2024، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة ٤١ جامعة ومعاهد خاصة، في المجالات الثقافية، العلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة،

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024، بنسبة نجاح 86%، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

بنسبة نجاح 86%.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٤ لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٦ % على مستوى المحافظة.

دار علوم القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية |تفاصيل

أعلن مركز "دار العلوم للإبداع" عن بدء برنامجه التدريبي بعقد دورة لكتابة الأكاديمية والنشر العلمي بداية من يوم 11 فبراير الجارى .

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: نتعاون مع AWS لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تعاونه مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الرائدة عالميًّا في مجال الحوسبة السحابية؛ بهدف تقديم الدعم المتكامل للشركات الناشئة، والذي يُمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية.

خبير تربوي يكشف لطلاب الثانوية العامة الطرق الصحيحة للمذاكرة والتعامل مع ورقة الامتحان.. فيديو (خاص)

استضاف موقع صدي البلد الخبير التربوي واستاذ مادة التاريخ بالثانوية العامة احمد الشاعر، للحديث عن العودة للدراسة بالفصل الدراسي الثاني وتقديم بعض النصائح للطلاب للمذاكرة وتوضيح دور اولياء امور الطلاب في توجيههم ودور المدرسين والمدارس في تكوين شخصية الطالب، والطرق الصحيحة للتعامل مع ورقة امتحانات الثانوية العامة وكيف نوجه طلابنا نحو النجاح والتفوق.

كلية النانو تكنولوجي القاهرة تنفذ مشروعًا مشتركًا لتدوير المخلفات الإلكترونية

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنفيذ مشروع مشترك لتدوير المخلفات الإلكترونية، بين كلية النانو تكنولوجي وإحدى الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، والإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تكنولوجيا النانو، وتشجيع البحث العلمي في مجالات النانو تكنولوجي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة الخضراء من مخلفات التدوير نفسها.