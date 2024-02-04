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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلي هبوط جميع الأعيرة.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.

الذهب 

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24


4114.25 جنيه للبيع
 

4000 جنيه للشراء

 

الذهب عيار 22

3771.5 جنيه للبيع
3666.75 جنيه للشراء

الذهب عيار 21


3600 جنيه للبيع
3500 جنيه للشراء

الذهب عيار 18


3085.75 جنيه للبيع
3000 جنيه للشراء

الذهب عيار 14


2400 جنيه للبيع
2333.25 جنيه للشراء

الذهب عيار 12


2057.25 جنيه للبيع
2000 جنيه للشراء

الذهب عيار 9


1542.75 جنيه للبيع
1500 جنيه للشراء

جنيه ذهب


32000 جنيه للبيع
31200 جنيه للشراء

أونصة


أونصة
2040 $
بيع
2039 $
شراء

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
31580 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
31540 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 من بي تي سي BTC الف جرام
62645 جنيه
جنيه ذهب
28800
بيع
28000
شراء

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

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