مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلي هبوط جميع الأعيرة.
سعر الذهب الآن في مصر
يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.
سعر الذهب اليوم مصر
الذهب عيار 24
4114.25 جنيه للبيع
4000 جنيه للشراء
الذهب عيار 22
3771.5 جنيه للبيع
3666.75 جنيه للشراء
الذهب عيار 21
3600 جنيه للبيع
3500 جنيه للشراء
الذهب عيار 18
3085.75 جنيه للبيع
3000 جنيه للشراء
الذهب عيار 14
2400 جنيه للبيع
2333.25 جنيه للشراء
الذهب عيار 12
2057.25 جنيه للبيع
2000 جنيه للشراء
الذهب عيار 9
1542.75 جنيه للبيع
1500 جنيه للشراء
جنيه ذهب
32000 جنيه للبيع
31200 جنيه للشراء
أونصة
أونصة
2040 $
بيع
2039 $
شراء
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
31580 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE
31540 جنيه
سبيكة فضة عيار 999 من بي تي سي BTC الف جرام
62645 جنيه
جنيه ذهب
28800
بيع
28000
شراء
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .