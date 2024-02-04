مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، وتشير أسعار الذهب الآن إلي هبوط جميع الأعيرة.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية عام 2024.

الذهب

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24



4114.25 جنيه للبيع



4000 جنيه للشراء

الذهب عيار 22

3771.5 جنيه للبيع

3666.75 جنيه للشراء

الذهب عيار 21



3600 جنيه للبيع

3500 جنيه للشراء

الذهب عيار 18



3085.75 جنيه للبيع

3000 جنيه للشراء

الذهب عيار 14



2400 جنيه للبيع

2333.25 جنيه للشراء

الذهب عيار 12



2057.25 جنيه للبيع

2000 جنيه للشراء

الذهب عيار 9



1542.75 جنيه للبيع

1500 جنيه للشراء

جنيه ذهب



32000 جنيه للبيع

31200 جنيه للشراء

أونصة



أونصة

2040 $

بيع

2039 $

شراء

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

31580 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE

31540 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 من بي تي سي BTC الف جرام

62645 جنيه

جنيه ذهب

28800

بيع

28000

شراء

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .