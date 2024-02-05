انفوجراف.. افتتاح أول مصنع لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات أجنبية 30 مليون دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان افتتاح اول مصنع لانتاج البتروكيماويات باستثمارات اجنبية 100%.

وافتتح / حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مصنع شركة EUP Egypt لإنتاج البتروكيماويات بمدينة السادات، بحضور / هوانج كوي هوي، رئيس مجلس إدارة شركة EUP Europe Plastics، والسفير نجوين هوي دي يونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والمهندس المعتز بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة شركة سي بي سي المطور المسؤول عن المجمع الصناعي بمدينة السادات.

واوضح ان المصنع سيتخصص في إنتاج Filler Master batch، المستخدم في صناعة المواسير البلاستيكية والأكياس وغيرها من منتجات البلاستيك، بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار في المرحلة الأولى، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 300 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.