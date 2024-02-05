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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تقيم مهرجان الأسر الطلابية في الثامن عشر من فبراير الجاري

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم لجنة الاسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس -  إقامة مهرجان الأسر الطلابية خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفي إطار دور اتحاد طلاب الجامعة في دعم الانشطة الطلابية وتحت الإشراف الإداري  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب .

يأتي ذلك من رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه لإحياء الأنشطة الطلابية المختلفة وتدعيم العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق
2024/2/18 حتى يوم الخميس الموافق 2024/2/22 وذلك تحت الإشراف التنفيذي للأستاذ طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب

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