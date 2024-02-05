جامعة عين شمس تقيم مهرجان الأسر الطلابية في الثامن عشر من فبراير الجاري

تنظم لجنة الاسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس - إقامة مهرجان الأسر الطلابية خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، وفي إطار دور اتحاد طلاب الجامعة في دعم الانشطة الطلابية وتحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب .

يأتي ذلك من رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي التثقيفي الذي تستهدفه لإحياء الأنشطة الطلابية المختلفة وتدعيم العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق

2024/2/18 حتى يوم الخميس الموافق 2024/2/22 وذلك تحت الإشراف التنفيذي للأستاذ طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب