إنشاء محطة تحلية ومعالجة مياه صرف ثلاثية بالغردقة

تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عدد من مواقع الشركة لمتابعة انتظام وسير العمل حيث تفقد محطة اليسر لتحلية المياه ومحطة معالجه الصرف الصحي الثلاثية بالغردقة واجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة في التعامل مع الأخطار المتعلقة بأجهزة حقن الكلور وشدد على ضرورة التدريب المستمر للعاملين في مواقع العمل

واكد عيسى علي ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة داخل محطات ومواقع الشركة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وصول المياه للمواطنين مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب والالتزام بالمواصفات الصحية القياسية مع الاستمرارية في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة