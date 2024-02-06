رئيس هيئة المحطات النووية: الضبعة تحقق كل أهداف التنمية المستدامة

أكد أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن محطة الضبعة النووية تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال أمجد الوكيل في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" محطة الضبعة النووية تحقق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي".

واكمل أمجد الوكيل:" محطة الضبعة النووية ستضيف الكثير للاقتصاد المصري نظرا لما تنتجه من كهرباء آمنة، كما تسهم في الارتقاء بمعايير الجودة في الصناعات المصرية ".

وأوضح أمجد الوكيل:" محطة الضبعة النووية توفر العديد من فرص العمل للمصريين"، مضيفا:" الطاقة النووية نظيفة وخضراء وآمنة وسعرها منافس ".

ولفت امجد الوكيل:" وجود محطة نووية تساهم في زيادة الدراسات والأبحاث المرتبطة بالطاقة النووية ".