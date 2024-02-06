روما يحقق فوزا كبيرا على كالياري برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق روما فوزا كبيرا على ضيفه كالياري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو، في ختام الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

سجل رباعية روما كل من لورينزو بيليجريني في الدقيقة الثانية، وباولو ديبالا "هدفين" في الدقيقتين 23 و51 من ركلة جزاء، وديان هويسين في الدقيقة 59.

ورفع هذا الفوز رصيد روما إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر وبفارق الأهداف عن كل من هيلاس فيرونا صاحب المركز السابع عشر وعن إمبولي صاحب المركز التاسع عشر بنفس الرصيد من النقاط.

ويتصدر إنتر ميلان الكالتشيو برصيد 57 نقطة وبفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.