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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الإشغالات بالموقف العمومي لفتح طريق يصل إلى شارع شبين الرئيسي بالإسماعيلية

خلال الازالة
خلال الازالة

قام قسم الإشغالات والطوارئ بالوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالموقف؛ وذلك تمهيدًا لفتح وتوسعة طريق جديد يصل بين الموقف وشارع شبين الرئيسي.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات من تند وتقفيصات وأعمدة حديدية خلف المحال في نهر الطريق من داخل الموقف وحتى شارع شبين الكوم.

 

ومن الجدير ذكره، أنه سيتم فتح وتوسعة الشارع؛ من أجل التخفيف من الازدحام وسهولة ويسر حركة المركبات من وإلى الموقف تسهيلًا على المواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

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