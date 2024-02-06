محمد يوسف يصدم اتحاد الكرة بسبب حسام حسن

بات التوأم حسام وإبراهيم حسن الأقرب لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة بشكل رسمي بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك: "الكابتن محمد يوسف يتواجد الآن داخل مقر اتحاد الكرة لتقديم اعتذار رسمي عن الاستمرار بمنصبه كمدرب عام للمنتخب بعد الاستقرار على تعيين الكابتن حسام حسن".

ورحل البرتغالي روي فيتوريا عن قيادة الفراعنة بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية.

ويتولى حاليًا محمد يوسف القيادة الفنية للفراعنة بشكل مؤقت، ولكن بعد الاستقرار على اسم المدرب، سيكون يوسف في منصب المدرب العام في الجهاز الجديد.