أخبار التكنولوجيا.. أرخص موبايلات iPhone في مصر بمواصفات ممتازة.. وإزاي تخلي النت يكمل معك لآخر الشهر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





مع ازدياد الطلب على الهواتف الذكية بأسعار معقولة، تقدم سامسونج مجموعة متنوعة من الخيارات للمستخدمين ذوي الميزانيات المحدودة. ومن بين هذه الخيارات، يُعد هاتف Galaxy A04s أحد أرخص هواتف سامسونج في عام 2024.



يعد Redmi A1 Plus هو هاتف ذكي منخفض التكلفة تم إطلاقه من قبل Xiaomi في عام 2023، إنه خليفة Redmi A1، الذي تم إطلاقه في عام 2022.



يعد Infinix Hot 20 5G هاتف ذكي بسعر مناسب تم إطلاقه من قبل Infinix في عام 2023 إنه خليفة Infinix Hot 12 Play، الذي تم إطلاقه في عام 2022.



تُعد هواتف iPhone من أشهر وأفضل الهواتف الذكية في العالم، لكنها قد تكون باهظة الثمن بالنسبة للبعض. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الحصول على هاتف iPhone بمواصفات ممتازة دون إنفاق الكثير من المال. إليك بعض أرخص هواتف iPhone المتوفرة في مصر مع مواصفات ممتازة:



يُعد الإنترنت من أهم الخدمات الأساسية في حياتنا اليومية، لكن قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في استكمال الشهر بدون تجديد الباقة.