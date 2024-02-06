لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على الأنشطة المتاحة خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024، في إطار مشروع إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.



خريطة الأنشطة الطلابية

وتتضمن فعاليات النشاط الاجتماعي، تنظيم مجموعة من الورش العملية على أيدي متخصصين لتدريب الطلاب على الأشغال المعدنية والرسم على الزجاج باستخدام خامات يتم التدريب عليها، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة إبداع 12 للطالب والطالبة المثالية، وتنظيم معسكر تدريبي لطلاب الشطرنج استعدادًا للمشاركة في مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات المصرية التي تقام في فبراير 2024.

وتشمل الأنشطة الثقافية، تنظيم ورش تدريبية في مجالات الشعر، والبحث، والقصة القصيرة، والمقال، ومجلات الحائط خلال الفترة من 28 يناير حتى 8 فبراير المقبل، إلى جانب المشاركة في مسابقة إبداع 12 في مجال دوري المعلومات، والشعر الفصحى والعامية، والرواية، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحي، والمراسل المتخصص وغير المتخصص وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 8 فبراير 2024، كما يتم تنظيم ورش عمل للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلات الحائط، ودوري المعلومات، والأنشطة الفنية بهدف دمج هؤلاء الطلاب في المجتمع.

كما تنظم الجامعة، ورش عمل تدريبية في مجالات الابتكارات الهندسية، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بهدف الاستعداد للمشاركة في الملتقيات القمية ومسابقة إبداع 12، كما تنظم دورة تدريبية حول تنمية المهارات الشخصية، ودورة تدريبية تتعلق بتنمية مهارات سوق العمل، وذلك بمركز إعداد القادة، إلى جانب تنظيم معسكر تدريبي لمنتخب الجامعة.

وتتنوع مجالات الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة لطلابها، وتشمل تنظيم معسكرات تدريبية لمنتخبات الجامعة في ألعاب خماسي قدم، وسلة طلبة وطالبات، وطائرة طلبة وطالبات، وتنس طاولة طلبة وطالبات، واسكواش، ومصارعة، وتنس أرضي، وكاراتيه، وألعاب قوي، والأرجوميتر، والتايكوندو، والمشاركة في دورة الشهيد الرفاعي الـ 51 لألعاب القدم، والكونفو، والمصارعة، واليد، والرماية، وكروس فيت، والتايكوندو، والأرجوميتر خلال الفترة من 4-27 فبراير 2024، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل والندوات التأهيلية للأخصائيين المسؤولين عن تنفيذ قرارات الاتحادات الطلابية إداريًا بما يتناسب مع دورها في خدمة الطلاب.

ويتضمن النشاط الفني، تنظيم ورش تدريبية في مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والكورال والموسيقي، والإنشاد الديني، والترانيم، والفنون الشعبية، وتنظيم ورش عمل تعتمد على المحاكاة لأنشطة المسابقة الرئيسية وترتكز عي قواعد التحكيم الخاصة بمسابقات إبداع 12.