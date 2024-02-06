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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حسام موافي: 4 مخارج للمياه من الجسم منها الكلي

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في القصر العيني، إنه عند امتحان البكالوريوس، يقوم بسؤال الطالب: "ما هي كمية البول الطبيعية للإنسان في اليوم؟"، فيجيب الطالب: لتر ونصف، مضيفًا: "دي الإجابة صح، بس أنا بسقطه، لأن في 3 مخارج للمياه غير الكلى، يعني في ٤ مخارج للمياه من الجسم".


واستكمل أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "كمية البول معتمدة بشكل أساسي على كمية المياه التي تشربها على مدار اليوم، طالما الكلى سليمة وفي حالة جيدة، والمفترض أن الإجابة الصحيحة هي على حسب كمية المياه اللي شربتها طالما أن الكلى سليمة".

 

وتابع: "العادي أنك تشرب 2 لتر مياه وتنزل 1.5 لتر، والنصف المتبقي يكون في النفس والتعرق والبراز، فخروج المياه ليست في مياه الكلى فقط، النفس به بخار مياه، وبالصيف يكون التعرق أكثر من الشتاء، والبراز به جزء من المياه لتسهيل عملية الإخراج، مما يعني إن في 4 مخارج للمياه من الجسم: البول، العرق، النفس، البراز".

 

الدكتور حسام موافي مخارج المياه الجسم المياة

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