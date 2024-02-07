عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

صدى البلد

المشهد العام فى فلسطين الآن: فى غزة أو الضفة، فى الشمال أو الجنوب، فى الشرق أو الغرب، فى محيط المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المشهد يشير بوضوح إلى أن مرحلة جديدة حقا قادمة، فى المنطقة والإقليم والعالم.

وأيا كان الشكل أو الطريقة التى ستنتهى بها الحرب على غزة، فالصور والوقائع التى جرت وترسخت منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، كفيلة بأن تصعب على اسرائيل مهمة مداواة هذا الشرخ، وذلك التصدع الذى تعرضت له صورة إسرائيل المزعومة التى حاولت فرضها داخليا وإقليميا وعالميا.

إن مجريات الأحداث فوق أرض المعركة الدائرة الآن بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل- بما أسفرت عنه والتى أدت إلى تغيير الصورة الذهنية التقليدية لإسرائيل داخل الذهن العام الداخلى والإقليمى والدولى - فرضت على الجميع تبنى صياغة جديدة لقواعد التعامل مع قضايا المنطقة.

إن إسرائيل تدرك جيدا ومعها حلفاؤها حجم التداعيات المزلزلة التى ألحقتها بها الحرب على غزة، وما حدث قبلها فى السابع من أكتوبر.

ولعل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأكبر لإسرائيل حق النقض"الفيتو" فى جلسات مجلس الأمن الخاصة بغزة والإصرار على استمرار الحرب هو فى حقيقته رغبة أمريكية فى منح إسرائيل – باعتبارها الوكيل المدلل- مزيدا من الوقت لترميم صورة القوة المزعومة التى تبخرت فى شوارع غزة.

• بعد حرب أكتوبر، وتوقيع اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية كانت أصوات السلام أكثر فى إسرائيل، وكان حزبا العمل وميريتس والأحزاب اليسارية والاشتراكية والعلمانية تتبنى الدعوة للسلام، حتى ظهر بنيامين نتنياهو، ومعه تغيرت خريطة الأحزاب الإسرائيلية، وتعالت أصوات اليمين المتطرف، وسيطرت تلك الأحزاب على الأغلبية فى الكنيست الإسرائيلى، وكانت الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة نتنياهو هى الشكل الأبرز للتطرف الإرهابى الإسرائيلى، بعد أن وفرت تلك الحكومة الغطاء الرسمى للحركات الأصولية اليهودية الإرهابية التى تطالب بقتل الفلسطينيين، وإبادتهم، أو ترحيلهم، وإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.

• الشخصية المصرية الأصيلة لن تموت، وكل الظواهر الغريبة والعجيبة التى تطفح على سطح المجتمع من آن لآخر ستنتهى إن عاجلا أو آجلا، لأن أهم قيم الشخصية والهوية المصرية هى الأصالة والمعاصرة، وهى العلاقة الإنسانية المتميزة، قد تتغير بعض الشىء، وقد تتحول يسارا أو يمينا، لكنها  سرعان ما تعود إلى طبيعتها الوسطية الجميلة, وكل الدول التى حاولت أن تستعمر مصر اختلطت بمصر وشعبها، وفشلت فى أن تحول مصر إلى مستعمرة، لكن مصر هى التى حولت المستعمر إلى مواطن يعيش بيننا, ويكون بعد مئات السنين منها، وتلك هى مصر الأصالة والهوية التى تغلب وتفوز، وتستمر، وتنتصر، مهما كانت المتغيرات والتاثيرات الجانبية التى تؤثر فيها كل عدد من السنين.

• معرض الكتاب كان بحق احتفالية بالهوية المصرية الحقيقية، والتأكيد على هوية مصر العميقة والأصيلة، أكد هذا العام الهوية المصرية سواء من خلال الابداعات التى  صدرت من مبدعين شباب جدد أو الابداعات القديمة التى تمت إعادة طباعتها، وكذلك الندوات المميزة لإصدارات مميزة، إضافة إلى الأنشطة الجانبية، وكان اليوم الأخير للمعرض مهرجانا مصريا حقيقيا لا تجده إلا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، أو عدد قليل من دول العالم بالفعل، ومع ذلك تجد من يحاول تقليل الجهد والتميز من داخل العائلة التى تشارك فى المعرض لأسباب شخصية أو انتخابية، وتلك إحدى اللوغاريتمات المصرية الغريبة!

• انخفاض انتاجية العمل من أهم التحديات التى تواجه التنمية فى مصر, فليس من المبالغة أن المعالجة الجذرية والدائمة للاقتصاد القومى تكمن أساسا فى تحسين انتاجية العمل والنهوض بها، لذلك فإن تحسين وتطوير انتاجية العمل فى مصر يمكن أن تحدث طفرة غير مسبوقة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق مستويات الرخاء والرفاهية المستهدفة فى حياة الشعب المصرى.

• الاقتصاد يبدأ وينتهى بالمواطن كمنتج وكمستهلك أيضا، والقرار الاقتصادى الصحيح هو ما يصدر فى إطار سياسى اجتماعى، ولذلك سمى علم الاقتصاد بـ"الاقتصاد السياسى"، وتقريب المسافة بين الأجور والأسعار هو صمام أمان المجتمع ضد انتشار الفساد، وتخلخل التركيبة الاجتماعية، وما يسفر عنها من مخاطر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

موضوعات متعلقة

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية قيام تل أبيب بعمل عسكري برفح

لضمان السلام والأمن الدائمين|واشنطن: بلينكن أكد لـ نتنياهو الدعم الأمريكي لقيام دولة فلسطينية

هل رأى النبي الله عز وجل رؤية حقيقية في رحلة الإسراء والمعراج؟

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

انفراد| اعترافات خبيرة التجميل بقضية تهريب العناصر الارهابية: الواحد بـ250 ألف جنيه

مصادر مصرية مطلعة تنفي تحرير سعر الصرف بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ