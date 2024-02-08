الرئاسة: السيسي عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه

قال أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن توجيهات الرئيس السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المصريين، على قدر التحدي، وهناك جهود كبيرة للتحكم في الأسعار ومواجهة التضخم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أنه حجم الاستيراد ضخم ويتطلب موارد بالعملة الاجنبية ، وهي سمئولة شاملة للوطن جميعًا، وبحث التعامل مع الوضع بشكل مستدام، وهذا ما تسعى إليه الدولة.

وأوضح أن التوجيهات تضمن 15% زيادة في المعاشات، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة، وهذه فئة كبيرة من الشعب المصري، والدولة تبذل أقصى جهد لإعانتهم على تحمل مشقة الحياة والظروف الحالية.



وأكمل هناك إجراءات فورية قريبا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه.



ولفت إلى أن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاق استثمارى ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدى الحيوية.



وأشار إلى أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهى كبيرة جدا، وتوجيهات الرئيس السيسى شديدة الخاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط، مؤكدا أن الرئيس عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه.





