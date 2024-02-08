عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة: السيسي عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن توجيهات الرئيس السيسى  بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المصريين، على قدر التحدي، وهناك جهود كبيرة للتحكم في الأسعار ومواجهة التضخم.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أنه حجم الاستيراد ضخم ويتطلب موارد بالعملة الاجنبية ، وهي سمئولة شاملة للوطن جميعًا، وبحث التعامل مع الوضع بشكل مستدام، وهذا ما تسعى إليه الدولة.

وأوضح أن التوجيهات تضمن 15% زيادة في المعاشات، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة، وهذه فئة كبيرة من الشعب المصري، والدولة تبذل أقصى جهد لإعانتهم على تحمل مشقة الحياة والظروف الحالية.

وأكمل هناك إجراءات فورية قريبا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه.
 

ولفت إلى أن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاق استثمارى ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدى الحيوية.

وأشار إلى أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهى كبيرة جدا، وتوجيهات الرئيس السيسى شديدة الخاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط، مؤكدا أن الرئيس عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه.
 


 

السيسي الرئيس السيسي التضخم الشعب المصري تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

ترشيحاتنا

أبو العينين مشيدًا بحزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة: الرئيس السيسي يؤكد انحيازه للبسطاء ضد مخاطر الغلاء والتضخم

كوت ديفوار تتأهل لنهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو

ننشر الجدول الكامل لأجور العاملين بالدولة لكل الدرجات الوظيفية بعد الزيادة الجديدة

وكيل موازنة البرلمان يفجر مفاجأة عن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

رئيس الغرف التجارية بالجيزة:يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية..لأكثر من 100 مليار دولار|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ