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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية: تكلفة قرارات الرئيس اليوم 180مليار جنيه سنوياً..والأرز بـ25 جنيها..والسكر بـ27 في هذه الأماكن.. أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصادر مصرية مطلعة تنفي تحرير سعر الصرف بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف، وتؤكد أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وزير الرياضة: حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية

قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وأدعو الجميع إلى دعمه بقوة في قيادة المنتخب .

المالية: تكلفة قرارات الرئيس اليوم 180 مليار جنيه سنويا "لصالح المواطنين"|فيديو

تحدث أحمد السيد وكيل وزارة المالية عن حزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤكدا أنها حزمة الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.. القرار سيؤثر على الموازنة العامة

تحدث النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأثير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وإصدار حزمة اجتماعية عاجلة للمواطنين بداية من الشهر المقبل.

15% بـ74 مليار جنيه .. تعرف على موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

توجه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته للحماية الإجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات.

متحدث الوزراء : عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء |فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عزل 90 موظفاً بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة.

وزيرة الهجرة: محفزات كثيرة للمصريين بالخارج..ومليار و700 مليون دولار قيمة مبادرة السيارات|فيديو

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أعداد المسجلين في مبادرة سيارات المصريين في الخارج يصل إلى 400 ألف طلب، مضيفة أن مليار و700 مليون دولار هي قيمة مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

تطور مثير في خلاف نزار الفارس وحورية فرغلي

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه تم الصلح بيني وبين الفنانة حورية فرغلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلاف بيننا خلال الفترة الحالية، حتى أنها تواصلت معه أثناء مرضها،  وقمت بزيارتها إثناء وجودي في مصر.

الأرز بـ 25 جنيه والسكر بـ 27 في هذه الأماكن..وبشرى سارة للمصريين|فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يتم إنشاء معارض في أنحاء الجمهورية لتوفير سلع بأسعار مخفضة، موضحاً أنه سيتم توفير كيلو الأرز بسعر 25 جنيها وكيلو السكر بـ27 جنيها وزجاجة الزيت بـ45 جنيها في معارض أهلا رمضان بالجيزة.

عملية تجميل تنتهي بمضاعفات خطيرة .. حكاية مدام أميرة مع دكتورة شهيرة

قالت أميرة، ضحية عمليات التجميل على يد طبيبة شهيرة، إنه بعد انتهاء العملية والإفاقة شعرت بألم رهيب، وشقيقتي عقب مشاهدتي سقطت على الأرض وتوجهت إلى المنزل وسط رعاية طبية كاملة.

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