المالية: تكلفة قرارات الرئيس اليوم 180مليار جنيه سنوياً..والأرز بـ25 جنيها..والسكر بـ27 في هذه الأماكن.. أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف، وتؤكد أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وأدعو الجميع إلى دعمه بقوة في قيادة المنتخب .

تحدث أحمد السيد وكيل وزارة المالية عن حزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤكدا أنها حزمة الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر.

تحدث النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأثير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وإصدار حزمة اجتماعية عاجلة للمواطنين بداية من الشهر المقبل.

توجه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته للحماية الإجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عزل 90 موظفاً بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة.

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أعداد المسجلين في مبادرة سيارات المصريين في الخارج يصل إلى 400 ألف طلب، مضيفة أن مليار و700 مليون دولار هي قيمة مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه تم الصلح بيني وبين الفنانة حورية فرغلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلاف بيننا خلال الفترة الحالية، حتى أنها تواصلت معه أثناء مرضها، وقمت بزيارتها إثناء وجودي في مصر.

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يتم إنشاء معارض في أنحاء الجمهورية لتوفير سلع بأسعار مخفضة، موضحاً أنه سيتم توفير كيلو الأرز بسعر 25 جنيها وكيلو السكر بـ27 جنيها وزجاجة الزيت بـ45 جنيها في معارض أهلا رمضان بالجيزة.

قالت أميرة، ضحية عمليات التجميل على يد طبيبة شهيرة، إنه بعد انتهاء العملية والإفاقة شعرت بألم رهيب، وشقيقتي عقب مشاهدتي سقطت على الأرض وتوجهت إلى المنزل وسط رعاية طبية كاملة.