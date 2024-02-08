أخبار السيارات| سعر هيونداي فيرنا في مصر و فولكس فاجن جولف موديل 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 أحد أشهر السيارات في الشارع المصري "ويطلق عليها البعض سيارة الشعب، وذلك نظراً لإقتصاديتها الكبيرة ورخص ثمنها.

تتميز السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بإطلالة شبابية مميزة، ويظهر ذلك من خلال التصميم الانسيابي العصري، ويتوفر موديل 2024 بإصدار واحد فقط في مصر.

تقدم العلامة التجارية الفرنسية الفارهة بوجاتي ببطء ولكن بثبات مع خطة الإنتاج التي وضعتها لسيارة تشيرون سوبر سبورت الخارقة الأفضل في العالم.

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا أسطولا مميزا من السيارات يضم إصدارات الكروس أوفر الرياضية والسيدان والهاتشباك في السوق المصري، ومن أشهرها تويوتا ياريس، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن مجموعة مميزة من السيارات الجديدة وخاصة فئة الكروس أوفر، مثل سيارات طوارق وتيجوان وتيرامونت.