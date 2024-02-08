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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر هيونداي فيرنا في مصر و فولكس فاجن جولف موديل 2024

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر هيونداي فيرنا في مصر

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 أحد أشهر السيارات في الشارع المصري "ويطلق عليها البعض سيارة الشعب، وذلك نظراً لإقتصاديتها الكبيرة ورخص ثمنها.

 

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2024

تتميز السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بإطلالة شبابية مميزة، ويظهر ذلك من خلال التصميم الانسيابي العصري، ويتوفر موديل 2024 بإصدار واحد فقط في مصر.

 

سعر ومواصفات أسرع سيارة في العالم |تفاصيل

تقدم العلامة التجارية الفرنسية الفارهة بوجاتي ببطء ولكن بثبات مع خطة الإنتاج التي وضعتها لسيارة تشيرون سوبر سبورت الخارقة الأفضل في العالم.

 

فرصة.. تويوتا ياريس بخصم 70%

تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا أسطولا مميزا من السيارات يضم إصدارات الكروس أوفر الرياضية والسيدان والهاتشباك في السوق المصري، ومن أشهرها تويوتا ياريس، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

 

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن مجموعة مميزة من السيارات الجديدة وخاصة فئة الكروس أوفر، مثل سيارات طوارق وتيجوان وتيرامونت. 

 

 

 

تويوتا ياريس فولكس فاجن جولف جولف تشيرون

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