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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«مهارات إدارة الوقت وتنظيمه» فى نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "أضرار الإشاعات على المجتمع" ألقاها الطيب علي، موضحا تعريف الإشاعات في المجتمع وأسبابها وطرق معالجة الإشاعات في المجتمع.

بجانب ذلك، عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان"أثر الفنون في تهذيب السلوك" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن ارتباط الإنسان من القدم بالفنون الطبيعية، والموسيقى هي لغة تعبر عن الانفعالات والعواطف وتغذي الروح.

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نظم قصر ثقافة الطود احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد، وتضمن الحفل أمسية شعرية للشاعر جمال الأقصري بعنوان "حمل ثقيل، عيد الميلاد"، وورشة فنون تشكيلية رسم شجرة الكريسماس نفذتها هند مصطفى بصحبة رواد القصر، وورشة حكي قصة بعنوان "حق الجار" سردتها فاطمة ماهر.

بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد، مدرب الكورال، وعازف الأورج إسماعيل أحمد.

بالإضافة إلى ذلك، أعد عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "الأسد الطماع"، كما أعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء مروان جمال، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "سلة المفاجأة" تأليف سحر الصادق ألقتها إيمان محمود.

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" مهارات إدارة الوقت وتنظيمه" ألقاها وليد الضوي، موضحا أن الوقت أغلى ما يملك الإنسان، وإدارة الوقت تعني استثماره بشكل فعال وأهمية إدارة الوقت وتنظيم إدارة الوقت يؤدي إلى تحقيق نتائج، كما نفذ القصر ورشة حكي بعنوان "شخصيات مؤثرة _ السيدة عائشة" سردتها ثناء محمود.

وأعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "وحشتينا يا لحمة"، وأعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد الجنابي بعنوان "قصائد غنائية"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "اجرات".

ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية "نهر النيل" نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة، ونفذت مكتبة المدامود ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها ياسر الجيلاني.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية "تظليل بقلم الرصاص "نفذتها حجاجية خيري بصحبة رواد المكتبة، وكذلك نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "بابا نويل" نفذها طه أبو الشيخ.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الأنشطة الفنية الثقافة العامة لقصور الثقافة ثقافة بهاء طاهر ثقافة الطارف ثقافة الطفل ثقافة حسن فتحى

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