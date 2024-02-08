اقتحامات مستمرة من قوات الاحـ تلال لمدن الضفة الغربية.. تفاصيل

كشفت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية برام الله، قيام قوات الاحتلال بتنفيذ عدة اقتحامات للعديد من البلدات والمدن في الضفة الغربية .

وقالت ولاء السلامين في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" إسرائيل مستمرة في اقتحام المدن في الضفة الغربية منذ 7 اكتوبر الماضي".

وأضافت ولاء السلامين:" حاجز "دير شرف" شهد حادث إطلاق نار على شاب فلسطيني وإصابة آخرين، وإمطار كل المركبات التي كانت متجهة أو تقف على هذا الحاجز بوابل من الرصاص الحي عليها".

وأوضحت أن المستعمرين والمستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين في قضاء نابلس، وشهد اليوم تشييعا لجثمان شهيدين ارتقيا أمس، عندما حصرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم "نور شمس"، أطلقت قذيفتين تجاه هذا المنزل.