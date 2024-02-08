دعاء شهر رجب لتيسير الأمور .. كلمات بها تفتح الطرق المغلقة

دعاء شهر رجب لتيسير الأمور ، أمر مطلوب حتى يجعل الله لنا من كل ضيق مخرجا، تيسير الأمور نعمة لما يرزق بها شخص بها تفتح الطرق المغلقة، وفي الدعاء تيسير الأمور والأحوال وتقضى الحوائج، وعندما يستغل المسلم شهر رجب الفرد في الإكثار من أدعية تيسير الأمور عليه أن يكررها في السجود والأوقات المستجاب فيها الدعاء، ودعاء شهر رجب لتيسير الأمور نعرضه في السطور التالية.

ويستحب في دعاء شهر رجب لتيسير الأمور أن نقول اللهم اجعل لنا من أمرنا يسرًا، اللهم أنت المعين وأنت الحفيظ وأنت الوهاب ذو القوة المتين، هب لنا يا الله من الرزق الوفير الواسع الحلال ما تغنينا به عن رحمة من سواك. اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، وجعلت حاجتي بين يديك، فيسر لي كل عسير، ونور لي طريقي، ودلني على الخير.

- اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

-اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ.

- اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.. وفي دعاء شهر رجب لتيسير الأمور نقول أيضا -اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

-أسألك بكلّ اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، فقد أخبر النّبي – صلّى الله عليه وسلم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

-اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب، يا الله، يا لطيفًا بعبادك، يا من لا تنفد خزائنك، ولا تنقطع عطاياك، يا من تكفلت برزقك كل دابة، اللهم إن كان رزقي بعيدًا فقربه، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان عسيرًا فيسره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم يا من أمرتنا بالتوكل عليك، ونهيتنا عن التواكل في طلب الرزق، يسر لي الوظيفة، وأعني على طلب الرزق. اللهم يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء، وتنزعه ممن تشاء، يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء، اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن كل أحد.

- اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

- اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا».

دعاء شهر رجب لراحة البال

دعاء شهر رجب لراحة البال في راحة البال نعمة وكنز كبير لمن يدرك معناه، علي المسلم أن يدعوا الله في شهر رجب براحة البال ، خاصة وأنه لا يخلو حياة إنسان إلا من مشكلات تنغص عليه حياته، ففي صفاء الذهن نعمة وهدوئه وراحته من التفكير علينا أن ندعوا الله بها كما علينا أن ندعوا الله في شهر رجب براحة البال والسكينة والاطمئنان.

وفي دعاء شهر رجب لراحة البال نقول اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.

-اللّهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلني بعد إذ هديتني وكن لي عونًا ومعينًا، وحافظًا وناصرًا

-اللّهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلني بعد إذ هديتني وكن لي عونًا ومعينًا، وحافظًا وناصرًا.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك.

-اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك وطمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله واجله.

- يا خالقي إني وكلتك أمري واستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي

اللهُمَّ إِنَّي أسألُكَ من خَيرِ ما سَأَلَكَ مِنهُ نَبيُّكَ مُحمدٍ، وأعوذُ بِكَ من شَرِّ ما اسْتعاذَ مِنهُ نبيُّكَ مُحمدٌ.

اللهمُ علقَ قلوبنا ؛ بالصلاةُ، وَ بِ القران، وَ بالذكر، وَ ابعدناْ عن دروُب الخَيباتِ، وَ ارزقنا الثباتُ حتى نلقاك.

- اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا. يا رب لا تدع أمرًا في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلمًا سكن في قلبي طويلًا ٳلا ويسّرته لي.

-اللهم إنك قد جعلت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وزوجةً صالحة تربي أبناءنا على طاعة الله تعالى واتباع شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، لم تتخذ صاحبة ولا ولدًا، اللهم بحولك وقوتك سهل لأبناء وبنات المسلمين أمور الزواج، وارزقهم الذرية الصالحة التي تكون عونًا لهم في أمر دينهم ودنياهم.

- ويستحب في دعاء شهر رجب لراحة البال اللهم يا رب، يا الله، يا لطيفًا بعبادك، يا من لا تنفد خزائنك، ولا تنقطع عطاياك، يا من تكفلت برزقك كل دابة، اللهم إن كان رزقي بعيدًا فقربه، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان عسيرًا فيسره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه. اللهم يا من أمرتنا بالتوكل عليك، ونهيتنا عن التواكل في طلب الرزق، يسر لي الوظيفة، وأعني على طلب الرزق.

-اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم). (اللهمّ أحينا في الدّنيا مؤمنين طائعين، وتوفّنا مسلمين تائبين، اللهمّ ارحم تضرّعنا بين يديك، وقوّمنا إذا اعوججنا، وأعنّا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا). (‏اللهمّ إنّا نسألك زيادةً في الدّين، وبركةً في العمر، وصحّةً في الجسد، وسعةً في الرّزق، وتوبةً قبل الموت، وشهادةً عند الموت، ومغفرةً بعد الموت، وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب، ونصيباً من الجنّة، وارزقنا النّظر إلى وجهك الكريم.