مصطفى بكري: الحكومة تسعى لإنهاء السوق الموازي وضبط الأسعار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة تسعى لإنهاء السوق الموازي وضبط الأسواق والأسعار، مشيرا إلى أن معدل إيرادات السياحة زادت بنسبة 8% عام 2023.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن صادرات مصر زادت بنسبة 14% عام 2023، مؤكدا أن مكاسب البورصة المصرية بلغت 21.2% في عام 2023.

التوترات في البحر الأحمر

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك توقعات بتراجع إيرادات السياحة وقناة السويس بسبب حرب غزة والتوترات في البحر الأحمر، مؤكدا أن هناك توقعات بإصدار خزانة بقيمة مليار دولار هذا الشهر.