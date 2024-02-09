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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

لماذا لم يتم اختيار هيرفي رينارد؟ تفاصيل جديدة كشفها اتحاد الكرة المصري بشأن اختيار حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري، على الرغم من أن الخطة الأولى كانت تعيين مدرب أجنبي.. فماذا حدث؟

يذكر أن اتحاد الكرة، قد أعلن الثلاثاء الماضي، تعيين هداف مصر السابق حسام حسن مدربا للمنتخب الأول، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

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كما قرر الاتحاد -أيضا- تعيين توأمه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، مع وجود زميلهم السابق في الأهلي محمد يوسف مدربا.

كواليس تعيين حسام حسن

جاء تكليف حسام حسن بتدريب المنتخب، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد أداء ضعيف للمنتخب في كأس أمم إفريقيا 2023. 

يذكر أن منتخب مصر، قد ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7.

وقدم منتخب مصر أسوأ نسخة له في أمم أفريقيا الحالية، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز بالبطولة وتأهل إلى ثمن النهائي بـ 3 نقاط فقط جمعها من 3 تعادلات قبل أن يخسر من الكونغو بركلات الترجيح.

وأكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" على القناة المصرية الأولى، أن حسام حسن يمثل رمزًا كبيرًا في كرة القدم المصرية، معربا عن أمله في تحقيق إنجازات مع المنتخب بالتعاون مع الجماهير.

وقال الكومي إنه لا يمكن الكشف عن كل تفاصيل الاجتماعات، ولكن بعد تقييم التقارير الفنية والإدارية وفشل المنتخب في البطولة الأخيرة، تم اتخاذ قرار بشكر المدرب البرتغالي روي فيتوريا. 

وأوضح أنه تمت مناقشة البديل المناسب، سواء كان مصريًا أم أجنبيًا، وكان حسام حسن وكابتن علي ماهر هما الأسماء المطروحة، ولكن الأغلبية اتفقت على ضرورة تعيين مدرب أجنبي في الوقت الحالي، إلا أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المرشح لقيادة المنتخب أساء التصرف خلال التفاوض.

ماذا فعل هيرفي رينارد؟

أكد إيهاب الكومي، أن الأولوية كانت لهيرفي رينارد بسبب خبرته في القارة الإفريقية، وعلى هذا الأساس تم تعيين محمد يوسف كمدرب عام مع الجهاز الفني الجديد لمتابعة الدوري وتقديم تقارير للمدير الفني.

وأكد أن هيرفي رينارد أبدى استعداده للتعاقد مع المنتخب، لكنه أشار إلى أنه مرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وسيكون مشغولًا بسبب الأولمبياد، وأنه سيرسل مساعديه لتدريب المنتخب لحين الانتهاء من الأولمبياد.

وبالنظر إلى أهمية المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو، كان من الضروري تعيين مدرب ذو خبرة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة، وفقا لعضو اتحاد الكرة المصري.

وأشار الكومي إلى أنه بعد معرفة ذلك، تم التوجه نحو الكوادر الفنية المصرية، وخاصة حسام حسن، واتخذ المجلس قرارًا بتكليفه بالمهمة بالتعاون مع إبراهيم حسن، نظرًا للتأييد الكبيرلحسام حسن من جانب الجماهير المصرية ولخبرته كلاعب ومدرب في الكرة المصرية. 

ومن المتوقع أن يعمل حسام حسن على إعادة بناء المنتخب المصري وتحسين أدائه في المسابقات المقبلة.

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