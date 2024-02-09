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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفجار ماسورة مياه يسبب كثافات مرورية في المهندسين

صدى البلد

تسبب انفجار ماسورة مياه كبرى في توقف الحركة المرورية بشارع لبنان بمنطقة المهندسين صباح اليوم الجمعة حيث  تدفقت المياه إلى الشارع، وانتقل على الفور المسؤولون عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة المهندسين.

 

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وبدأت الجهات التنفيذية المعنية والفنيون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في العمل بموقع انفجار الماسورة بشارع لبنان بمنطقة المهندسين، بعدما فرضت قوات الامن كردون للسماح لهم بانهاء اعمالهم كما تم الدفع بسيارات شفط المياه، للسيطرة على عدم تزايد المياه بالشوارع المجاورة، وتكثف الجهات المعنية جهودها من أجل إتمام عملية إصلاح الكسر وعودة الخدمة إلى طبيعتها.   

انفجار ماسورة مياه المهندسين كثافات مرورية شركة مياه الشرب

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