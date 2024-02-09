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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. مصرع شقيقتين وإصابة 3 أقارب في حادث استنشاق غاز

صدى البلد

لقيت  شقيقتان مصرعهن وأصيب 3 من أفراد أسرتهن بعد تعرضهن لاختناق بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من “ركية نار” اعدوها داخل المنزل للتدفئة داخل منزلهم بقرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

 وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لشقيقتان و3 مصابين من أفراد أسرتهن داخل منزلهم بقرية ونا القس بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء 3 حالات مستقرة وواعية تماما وحالتي وفاة مكان البلاغ، وتم إخطار جهات التحقيق لمناظرة الجثامين قبل نقلها إلى المشرحة.

أشارت التحريات الأولية إلى إن الأسرة قامت بوقود مجموعة من الحطب للتدفئة ليلة أمس واغلقوا النوافذ ما تسبب في وفاة اثنين وإصابة ثلاثة.

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