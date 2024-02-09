مظاهرة وسط كييف للمطالبة بعودة زالوزني لقيادة الجيش الأوكراني

شهدت كييف اليوم الجمعة مظاهرة تطالب بعودة فاليري زالوزني القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى منصبه بعد إقالته أمس الخميس.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، أمس الخميس أنه تم تعيين سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أورده موقعه روسيا اليوم الإخباري.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، عن تعديل جديد في قياداته بعد يوم واحد من إقالة فاليري زالوزني قائد القوات المسلحة الأوكرانية.

وسيصبح نائب وزير الدفاع الأوكراني ألكسندر بافليوك قائداً للقوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من القائد الأعلى المعين للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ومن المقرر أن يكون الرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة لأوكرانيا هو النائب السابق لقائد قوات الدفاع الإقليمية أناتولي بارجيليفيتش.

وفي وقت سابق، ذكر مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، أربعة أسباب لإقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، أمس الخميس أنه تم تعيين سيرسكي قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.