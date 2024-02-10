عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس سامسونج وبسعر أرخص.. موبايل Honor بكاميرا 200 ميجابيكسل

هاتف هونر Honor 90
هاتف هونر Honor 90

يتميز هاتف Honor 90 من شركة Honor “ هونر” بقدرات تصويرية فائقة الدقة حيث يقدم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة، كما يعد أحد هواتف الفئة المتوسطة التي توفر للمستخدم إمكانات مميزة مع سعر مناسب. 

 

ويمكن لهاتف Honor 90 المنافسة مع عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج وشاومي وغيرها من الشركات الأخرى نظرًا لما يقدمه من قدرات فائقة وفقًا لموقع Amateur Photographer. 

 

قدرات الكاميرا في هاتف Honor 90     

يوفر Honor 90 كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر مقاس 1 / 1.4 بوصة تم ترقيته في الحجم مقارنة بالإصدار السابق، مع وحدة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة مكافئة مقاس 16 مم، وكاميرا "عمق" بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لإنشاء صور بعمق مجال ضحل المعروف باسم الوضع الرأسي، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل. 

صور تم التقاطها بـ Honor 90

كما يقدم Honor 90 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

 

المواصفات الأخرى لهاتف Honor 90     

وجاء Honor 90 بشاشة قياس 6.7 بوصة، دقة 1200×2664 بكسل، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز، و +HDR10 مع دعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل الي 1600 شمعة. 

 

ويحتوي Honor 90 على بطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة كما يدعم الشحن السريع بقوة 66 وات. 

 

ويعمل Honor 90 بمعالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانو من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ومعالج رسومي من نوع Adreno 644، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 و12 جيجا بايت .
 

 

 

Honor 90 شركة Honor قدرات كاميرا Honor 90 مواصفات Honor 90 إمكانات Honor 90 موبايل Honor بكاميرا 200 ميجابيكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ترشيحاتنا

السوق المصري جاذب للإستثمار.. عصام الرتمى يطالب بتثبيت أسعار الدولار"

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

عصام الرتمى: استفدت من المباردة الرئاسية لدعم الصناعة وعملت مصنعين

سكن واعفاء من جمارك السيارات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

اخبار مصر| رد مصري على تصريحات بايدن حول معبر رفح.. زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تتلقى الطعون والتنازلات الأحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

تحذير من وضع اللبن فى باب الثلاجة.. وهذه الطريقة الصحيحة لحفظه

بقرار من كاف.. عمر كمال محروم من المشاركة إفريقيا

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ