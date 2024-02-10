ينافس سامسونج وبسعر أرخص.. موبايل Honor بكاميرا 200 ميجابيكسل

يتميز هاتف Honor 90 من شركة Honor “ هونر” بقدرات تصويرية فائقة الدقة حيث يقدم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة، كما يعد أحد هواتف الفئة المتوسطة التي توفر للمستخدم إمكانات مميزة مع سعر مناسب.

ويمكن لهاتف Honor 90 المنافسة مع عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج وشاومي وغيرها من الشركات الأخرى نظرًا لما يقدمه من قدرات فائقة وفقًا لموقع Amateur Photographer.

قدرات الكاميرا في هاتف Honor 90

يوفر Honor 90 كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر مقاس 1 / 1.4 بوصة تم ترقيته في الحجم مقارنة بالإصدار السابق، مع وحدة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة مكافئة مقاس 16 مم، وكاميرا "عمق" بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لإنشاء صور بعمق مجال ضحل المعروف باسم الوضع الرأسي، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل.

صور تم التقاطها بـ Honor 90

كما يقدم Honor 90 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

المواصفات الأخرى لهاتف Honor 90

وجاء Honor 90 بشاشة قياس 6.7 بوصة، دقة 1200×2664 بكسل، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز، و +HDR10 مع دعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل الي 1600 شمعة.

ويحتوي Honor 90 على بطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة كما يدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

ويعمل Honor 90 بمعالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانو من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ومعالج رسومي من نوع Adreno 644، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 و12 جيجا بايت .

