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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم.. تعرف على قدرات أحدث هواتف فيفو

هاتف فيفو vivo V30
هاتف فيفو vivo V30

منذ أيام أطلقت شركة فيفو أحدث هواتفها للفئة المتوسطة والشباب في الأسواق العالمية، وهو هاتف  vivo V30 والذي يتمتع بعدد كبير من المواصفات والقدرات الفائقة، كما سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة مع سعر مناسب.  

 

ومن المقرر أن ينطلق vivo V30 إلى أسواق الشرق الأوسط وعلى رأسها السوق المصرية، حيث يمكن للهاتف المنافسة بإمكاناته المميزة وعلى رأسها 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ضخمة، ومعالج من كوالكوم الأمريكية. 

  

المواصفات الكاملة لهاتف فيفو vivo V30 

 

وجاء بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة 1260 بكسل وأقصى سطوع يبلغ 2800 شمعة في المتر المربع، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

ويقدم كاميرا رئيسية خلفية دقة 50 ميجابكسل مع مستشعر من نوع OmniVision OV50E، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وضبط تلقائي للصورة، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية FlashCharge بقدرة 80 وات، مع نظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم Funtouch 14 للسوفت وير، ودعم الهاتف لمدة 4 سنوات على الأقل.

 

ويعمل بمعالج من نوع  Snapdragon 7 Gen 3 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية المعتمدة على تقنية 4 نانومتر، ومعالج الرسوميات Adreno 720، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت رام، وسعر تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجابايت.  

 

 

 

 

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