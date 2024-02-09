بعد دعمها فلسطين|جلسة تصوير لـ عليا صبحى مع نشاط فني مكثف

قامت الفنانة عليا صبحي بنشر صورا من أحدث "سيشن" لها عبر حسابها على "انستجرام" بعدسة المصور الشهير خالد فضة وذلك داخل إحدى اسطبلات الخيول.

وكانت عليا قدمت مؤخرا أغنية مؤثرة لدعم الشعب الفلسطينى بعنوان "يا ضمير العالم" كلمات ولحن عزيز الشافعي وبمشاركة ابنتها الطفلة وعد التي قدمت الجزء الخاص باللغة الإنجليزية من الأغنية كرسالة موجهة لقادة العالم المتواطئين بالصمت وغض النظر عن جرائم الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطينى واطفاله.

كما تستعد عليا صبحى لإطلاق أغنية جديدة فى عيد الحب خلال الأيام القليلة القادمة بعنوان "مليون سؤال" كلمات لؤى الجوهرى ولحن أحمد زعيم وتوزيع أحمد عبد السلام وهي من اللون الرومانسي التراجيدي والذي يختلف عن اغانيها السابقة.

جدير بالذكر ان الفنانة الموهوبة عليا صحبي قد قدمت العديد من الأعمال الغنائية المميزة التى حققت نجاحات على مواقع التواصل الإجتماعي منها "بطلنا" ،"انا حظك" .. بالإضافة الى كليب" روق علينا" والتي قامت باخراجه الفنانة بسمة بوسيل وظهر خلال الكليب الفنان تامر حسني والفنان إسلام جمال.

كما تستعد للمشاركة فى عدد من الأعمال السينمائبة والتلفزيونية خاصة بعد تالقها بمسلسل "طلقتك نفسي" مع سوسن بدر واحمد عصام بالإضافة الى تجسيدها لدور راهبة بمسلسل "سلطانة العمز" مع غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني.