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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة الميركاتو الشتوي.. هل وقع رمضان صبحي للزمالك؟

رمضان صبحي
رمضان صبحي

ارتبط اسم رمضان صبحي نجم بيراميدز الحالي، بالانتقال إلى فريق الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري أو بنهاية عقده خلال الموسم المقبل.. فما القصة؟

يذكر أن رمضان صبحي سبق وارتبط اسمه بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الميركاتو السابق، كما تجدد الارتباط خلال الميركاتو الحالي.

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وكان رمضان صبحي قد رحل إلى صفوف نادي بيراميدز عام 2020 بعد انتهاء إعارته من النادي الاهلي وعودته لناديه الإنجليزي هدرسفيلد.

هل وقع رمضان صبحي للزمالك؟

ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن حصول القلعة البيضاء على توقيع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في ظل وجود أنباء أخرى تشير إلى اقتراب رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق.

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن مسؤولو نادي الزمالك، أكدوا أن ما تردد حول الحصول على توقيع رمضان صبحي أنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يحدث أي تفاوض مع اللاعب في الفترة الحالية.

وأكد مسؤولو الزمالك أن رمضان صبحي يعد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري ولكنه خارج حسابات النادي تمامًا ولا يوجد نية للتعاقد معه لارتباطه بعقد مع بيراميدز.

وفي سياق متصل، شدد مصدر مقرب من اللاعب على عدم توقيعه لنادي الزمالك، مؤكدًا أن ما يتردد في هذا الشأن أنباء عارية تمامًا من الصحة.

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟

بدوره كشف محمود فتح الله، المدرب العام السابق بنادي بيراميدز، عن إمكانية انتقال رمضان صبحي، نجم الفريق السماوي، إلى صفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «انتقال رمضان صبحي، للزمالك يتم التحدث عنه منذ سنوات، وكرة القدم علمتنا في آخر 7 سنوات أن كل شيء من الممكن حدوثه، وهو ما يعني أن العام القادم قد نجد رمضان صبحي، بقميص الزمالك»

وتابع: «هناك موسم ونصف في عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز، وانتقاله للزمالك من عدمه سيكون على حسب قراره ورغبته في النادي، كل يوم هناك جديد، هل كان أي شخص يتوقع أن ينتقل عبدالله السعيد، لنادي الزمالك ويختم مشواره الكروي مع القلعة البيضاء؟».

واختتم فتح الله تصريحاته قائلاً: «انتقال رمضان صبحي، للزمالك مش مستبعد».

بدوره أكد أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك أن صفقات الزمالك الجديدة، بالتأكيد ستكون إضافة لفريق الكرة فى المرحلة القادمة، حيث جعلت الفريق به عناصر الخبرة والشباب، وهى أشياء مهم تواجدها فى اى فريق.

وبسؤاله عن احتمالية ضم رمضان صبحي، أكد سليمان، أن اي لاعب الآن يتمنى القدوم لنادى الزمالك، واللعب فيه فى ظل حالة الاستقرار.

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