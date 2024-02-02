إيهاب الكومي: رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن هناك جلسة قد تمت بالفعل بين مسئولي الزمالك واللاعب رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز من أجل الانتقال لقلعة ميت عقبة خلال الشتاء الجاري.

وأوضح إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن عبد الله السعيد كان حاضرا في الجلسة ويحاول اقناع زميله السابق بالانضمام لصفوف نادي الزمالك على أن يحصل على نفس قيمة عقد زيزو .

وتابع الكومي إن رمضان صبحي أبدى موافقته المبدئية قبل أن يطلب تأجيل الأمر للصيف القادم على امل دخول الأهلي في مفاوضات معه

على جانب آخر، فقد أكد الكومي، على شعور أحمد سيد زيزو، بعدم الرضا بعد رفض إدارة الزمالك العرض الذي تقدم به نادي الشباب السعودي خلال اليومين الماضيين .

و يرى زيزو إنه لم يقصر مع الزمالك، وحان الوقت للرحيل للدوري السعودي، خاصة وأن الفريق البيض بات قادرا على إبرام صفقة قوية بعد حل أزمة القيد.



