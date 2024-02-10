الشيخ أحمد عامر يكشف أساليب تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم

كشف الشيخ أحمد عامر عن خطوات هامة لتشجيع الطفل على حفظ القرآن الكريم ، وأكد أن من أهم هذه الأساليب سرد قصص القرآن الكريم موضحا أن هناك الكثير من القصص في سور القرآن الكريم.

وأضاف لو قام أحد الوالدين بسردها قبل حفظ السورة سيكون الموضوع شيق للغاية وأيضًا يكون ممتع للأطفال .



وكشف الشيخ أحمد عامر عن خطوة أخرى تشجع الاطفال على حفظ القران الكريم وقال إن مراكز تحفيظ القرآن من أكثر أساليب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال التي تجدي نفعًا مع الطفل لتشجيعه على قراءة وحفظ القرآن الكريم .

كما أكد ضرورة إقامة مسابقات بين الأبناء والتي تساعد هذه الطريقة الطفل على حفظ سور وآيات القرآن الكريم لكي يفوز بالمسابقة.

الشيخ أحمد محمد علي عامر من مواليد 28 يناير 1936 وقد قدم عدد من البرامج الهامة خلال السنوات الماضية منها برنامج أحكام التجويد وبرنامج اقرأ كتابك وبرنامج رحلة إلى الدار الآخرة وبرنامج نور على نور .