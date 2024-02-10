تستر على إرهابي.. إعدام سعودي بأمر ملكي وبيان عاجل من الداخلية

نفذت وزارة الداخلية السعودية حُكم القتل بحق حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر (سعودي الجنسية) لإقدامه على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني من خلال تستره على أحد الإرهابيين الهالكين، والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفذ الهالك عمله الإرهابي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية.

وقالت الوزارة السعودية في بيان لها : وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحقه.

وأضاف بيان الداخلية : وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر اليوم السبت 1445/7/29 الموافق 2024/2/10 بمنطقة مكة المكرمة.

وشددت وزارة الداخلية - في نهاية البيان - علي حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.