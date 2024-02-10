وزير الخارجية اللبناني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن لبنان لم يرغب يوما في الحرب، وذلك حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل إذاعته اليوم.

وقال وزير الخارجية اللبناني: “نريد الاستقرار والسلام الشامل بالمنطقة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وردع إسرائيل”.

كان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، التقي اليوم في بيروت نظيره الإيراني، حسين امير عبداللهيان.

وأفادت وكالة مهر للانباء، بان وزير خارجية الايراني، التقى اليوم السبت وزير الخارجية اللبناني وتباحث معه حول موضوعات ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك حرب الكيان الصيهوني الوحشية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن تمكن عناصره من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيرة بحالة فنية جيدة، أثناء تواجدها في أجواء جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان إن الطائرة المسيرة من طراز "سكايلارك"، من تصنيع شركة "إلبيت"، وتستخدم لأغراض استخباراتية.