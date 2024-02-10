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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

سمية درويش تطرح أولى أغانيها مع روتانا بعنوان "أذاني"

صدى البلد

طرحت المطربة سمية درويش أولى أغانيها من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي تحمل اسم "أذاني"، من كلمات وائل توفيق وتوزيع وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمود صبري وهندسة صوتية ماهر صلاح وجيتار أحمد حسين، ومنتج فني سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان .


وتقول كلمات الأغنية : مابقتش عارفة مين أنا ورايحة فين شايلة إيه السنين عني مخباياه، عايشة وبشوف كتير وقاصدة كل خير والمشهد الأخير مصدومة في الحياة،  أذاني قلبي وحب قلب أناني خلاني أحبه وبعد حبه رماني، مابقولش مش هعيش لو فيا ايه أنا لما اروح ماجيش واقفل ولا ألف باب ولا ألف باب، أنا اللي أهون عليه ما اشغلش بالي بيه أروح وأعاتبه ليه خسارة فيه العتاب، خسارة فيه العتاب لا داعي منه اللي يكون أوجاعي ده لو حتى، هيبقي خاتم فى صباعي مابقولش مش هعيش أنا لما اروح ماجيش .


وقالت سمية، في تصريحات صحفية: "بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح"، مبدية سعادتها بالتعاون مع روتانا في أول أغانيها التي تعتبرها مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية، موجهة الشكر لسعيد إمام على دعمه لها خلال تلك الفترة.

أعمال سمية درويش أغاني سمية درويش روتانا للصوتيات والمرئيات المطربة سمية درويش أغنية أذاني سمية درويش

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