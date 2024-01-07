غدا.. المطربة سمية درويش ضيفة «واحد من الناس»

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، المطربة سمية درويش، في سهرة غنائية، وحلقة فنية خاصة، من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة، في العاشرة من مساء غد الإثنين 8 يناير 2024، تشدو خلالها بباقة من أجمل الأغاني.

وتروي سمية درويش خلال الحلقة، قصتها عن إصدارها ألبوما كاملا عندما كان عمرها 16 سنة، وأغنيتها الشهيرة بعنوان (قلب وراح ) التي فازت بجوائز كثيرة، وأهم ذكرياتها معها، كما تتحدث عن تجربتها كملحنة وممثلة.

وتتحدث عن ألبوماتها الفنية (بقيت بتوحشنى ) و(مش سهلة) و(جديدة)، وأهم وأقرب الأغاني إلى قلبها وأيضا أهم أعمالها الغنائية.

كما تتحدث عن مشاركتها بالغناء فى عدد من الأعمال الفنية فى فيلم "نقطة رجوع"، و"كشف حساب"، و"بركة"، "بنت من الزمن ده"، ومشاركتها بالتمثيل فى فيلم كشف حساب.