ساعة الجامعة تدق اليوم أول ساعات الدراسة بالترم الثاني ... تأكيدات على ضرورة الالتزام بالتعليمات

خبراء التعليم:

عدم غلق الشبابيك أوقات التهوية

ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية

انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل

أنطلق اليوم السبت، أول ايام الدراسة في الجامعات للعام الجامعى الجديد 2023/ 2024، وذلك بعد أن انتهت إجازة نصف العام 2024 وفقا للجدول الزمنى للعام الدراسى والذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات حيث تبدأ الدراسة 30 سبتمبر الجارى.

بدء الترم الثاني

حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023 /2024، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا لتنتهى في الخميس 4 يناير 2024، على أن تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.

أعلن الدكتور أحمد بلبوله عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة انه تم إعلان الجداول الدراسية الخاصة بطلاب الفرق المختلفة وذلك استعدادا لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى خلال الأيام القادمة .

تعليمات هامة مع إنطلاق الفصل الدراسى الثانى

1- عدم غلق الشبابيك أوقات التهوية.

2-الالتزام بحضور المقررات التى تتطلب تدريبا علميا بنسبة 30 % فى المعمل.

3- يكلف كل طالب بعدة تكليفات ، يسلمها الطالب بنفسة للأستاذ الدكتور أو من يساعده و تنجز التكليفات بخط اليد .

4- تستوفى نسبة ال 30% المخصصة لكل مقرر بحضور الطالب بنفسة لتسليم التكليفات و مناقشته فيما كلف به من قبل الأستاذ.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

واضاف قنديل انه ووجه بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

وفي إطار متصل أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وشدد الخشت، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

محظورات دخول الحرم الجامعي

وبالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، تعرف على محظورات دخول الحرم الجامعي:

- ارتداء الملابس الممزقة، أو الضيقة والشفافة.

- ارتداء الفساتين القصيرة والشفافة والسواريه.

- ارتداء الشورتات أو الجلباب أو البرامودا.

- ارتداء الملابس التنكرية

- ارتداء الشبشب.

- حمل الأسلحة والمواد المخدرة والألعاب النارية بمختلف أنواعها.

- المشروبات الكحولية.

- السيارات دون رخصة.

- تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.

- التدخين داخل المدرجات والمحاضرات.

نهاية إجازة منتصف العام 2024

وبدءت إجازة نصف العام الدراسي 2024 من يوم السبت 27 يونيو واستمرت لمدة أسبوعين، حيث انتهت إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب الجامعات يوم الخميس 8 فبراير.

بداية الترم الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، بداية من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات، لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستعد الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني لتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعامالجامعى 2023/ 2024.

واستعدت الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني بتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

وانتهت الجامعات من تجهيز جداول الفصل الدراسي الثاني واعلانه للطلاب خلال مع بداية الاسبوع.

خريطة العام الجامعي 2023 - 2024

- بدأ العام الجامعي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- استمرت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لمدة 14 أسبوعًا.

- انتهت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

- بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تنتهى إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.

- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الحالي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.