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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل: الحوار الوطني مظلة تجمع كل أطياف المصريين

حسن هجرس، عضو الهيئة
حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة مجلس أمناء  الحوار  الوطني الحكومة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطني، تعكس حرص إدارة الحوار على تحويل توصيات الحوار الوطني إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على ان تسهم التوصيات فى تحسين معيشة المواطنين والخروج من الازمة الراهنة.

وأضاف " هجرس" في تصريحات له ، أن الحوار الوطني أصبح مظلة وطنية تجمع شمل كل أطياف المجتمع المصري بمختلف توجهاته، حاملين هموم الوطن وقضاياه نصب أعينهم، لافتا إلى ما تم مناقشته خلال المرحلة من الحوار ، والصورة الوطنية الإيجابية التي خرجت بها الجلسات والمشاركين.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي ، إن تشكيل  لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، لتنسيق ومتابعة  تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار ، يعكس جدية الدولة والقائمين على الحوار على تنفيذ تلك التوصيات وان يلامسها المواطن فى الشارع، وأيضا ردا على المشككين فى جدية هذه التوصيات وتنفيذها .

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحوار يحمل فى عنقه مسئولية كبيرة في الخروج بحلول جذرية وفعالة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتكون بمثابة دفعة للاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلين مثمنا استجابة الحوار للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجراء حوار وطني اقتصادي يناقش قضايا الاقتصاد.

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