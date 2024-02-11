ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام بالتواء شديد في الكاحل الأيسر

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن إصابة بيلينجهام لاعب ريال مدريد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"رسميًا - ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر".

زاكتسح ريال مدريد نظيره نادي جيرونا برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل رباعية ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6، وجود بيلينجهام هدفين في الدقيقتين 35 و54، ورودريجو جوز في الدقيقة 61.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسبانيين وتوقف رصيد جيرونا عند النقطة 56 في المركز الثاني، وبرشلونة ثالثا برصيد 50 نقطة وله مباراة منقوصة، وأتلتيكو مدريد رابعا برصيد 48 نقطة ومنقوص من مباراة.

والتقي ريال مدريد مع جيرونا، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وشهدت المواجهة عودة تشواميني، بعد إيقافه لمباراة واحدة، بالإضافة إلى أنطونيو روديجر وفينيسيوس جونيور، بعد التعافي من الإصابة.

وشهدت قائمة الميرينجي استدعاء قلب الدفاع جاكوبو رامون من فريق الشباب، بينما يغيب القائد ناتشو بسبب إصابة عضلية.