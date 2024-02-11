رضوى إيهاب ابنة محمد رياض في "قلع الحجر "

أعربت الفنانة الشابة رضوى ايهاب عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل " قلع الحجر " بطولة النجم محمد رياض وسوسن بدر ومن المفترض ان يتم عرضه في السباق الرمضاني القادم.

وكشفت رضوي في تصريحات صحفية عن شخصيتها في العمل حيث انها تجسد سهام ابنة الفنان محمد رياض الذي يجسد العمدة ، وهيا غير متعلمة ومتكبرة ودائما وتقوم بعمل مشاكل كثيرة مشيره انها بذلت مجهود كبير في العمل متمنيا ان تنال اعجاب الجمهور .

وأضافت أن هذه التجربة الأولي لها التي تقدم به الصعيدي وذهبت الي مصحح لغوي واتقنت اللهجة بشكل صحيح والفضل يرجع الي المخرج حسني صالح فهو ساعدها كثير لتقدم شخصيتة متكامله الاركان .

وتحدثت أيضا عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع النجم محمد رياض والفنانة سوسن بدر ، ومني عبد الغني ، مشيره انهم قدمو له الكثير من النصائح الفنية وكواليسهم مليئة بالحب والبهجة وذلك سيظهر على الشاشة للجمهور .



تدور أحداث المسلسل في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة،

وعن النجوم المشاركين في مسلسل قلع الحجر، محمد رياض ، سوسن بدر، ، عبد العزيز مخيون، أحمد فهيم، رضوي ايهاب ،سمير عبد العزيز، محمود الجابري، مدحت تيخة، عبد الخالق أحمد، عصام شاهين، سميه امام.