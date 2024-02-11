أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

شهدت مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بنهائي كأس الأمم الأفريقية، حضور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كأحد أساطيرإفريقيا.

وكان كاف قد دعي حسام حسن لحضور حفل الأساطير بنهائي كأس الأمم الأفريقية.

تلقى اتحاد الكرة المصري دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - لحضور الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الأفريقية لما قدمه حسام حسن في مسيرته الكروية .

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" على منصة "إكس" فيديو يظهر نجوم منتخب نيجيريا وهم يدخلون الملعب بطريقة مميزة وملفتة للانتباه. وقد قدم اللاعبون استعراضًا راقصًا على وقع إحدى الأغاني الخاصة بهم، ما أضفى جواً من الاحتفالية والحماس قبل بداية المباراة.

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