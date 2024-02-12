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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. بشرى بشأن انخفاض سعر الأرز| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو
تحدث إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، عن زيادة أسعار السجائر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر 11 جنيها، وهي زيادة مبالغ فيها ولم تحدث من قبل".



بسبب شهر رمضان.. بشرى سارة بشأن انخفاض سعر الأرز |فيديو
كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، عن تفاصيل انخفاض أسعار الأرز في الفترة المقبلة.

وأشار: "المضارب أعدت في شهر رجب التجهيزات المتعلقة بالأرز استعدادا لشهر رمضان"، لافتا إلى أن "أسعار الأرز انخفضت بسبب قرب حلول شهر رمضان وتجهيز شنط رمضان وموائد الرحمن حيث يتم الاعداد لذلك من منتصف شهر رجب".


كفوا كذب.. رسالة نارية من مستشار الرئيس الفلسطيني للولايات المتحدة الأمريكية
علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، نيه جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام رفح، قائلا :"رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتورع عن ارتكاب المذابح بحق الفلسطينيين، ومعه قادة الاحتلال".


علاء مرسي: محبة الناس نعمة.. ومحمد عادل إمام «في ورطة»
وجه الفنان علاء مرسي رسالة شكر لكل الجمهور والمحبين الذين دعوا له في أثناء مرضه، قائلا: "الوعكة الصحية عرفتني قد إيه الناس بتحبني، ووضعت عليا مسؤولية تجاههم".


تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو
قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ما يحدث في رفح يشغل المصريين والعالم.

نوه اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، بأن: "العالم يرفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح"، لافتا إلى أ،: "بايدن يمر بأصعب موقف له في الانتخابات الرئاسية، وسيرسل مدير الاستخبارات الأمريكية للمنطقة؛ لإنهاء الحرب في غزة".


قابلناهم على القهاوي.. نائب يوضح كواليس العمل على مشروع قانون المسنين قبل إقراره
قال أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب أجروا جلسات حوار مجتمعي مع كبار السن داخل دور المسنين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي داخل الأندية والمقاهي الشعبية؛ للحديث عن مشروع قانون حقوق المسنين قبل تنفيذه .

 

خبير اقتصادي: صندوق النقد لم يشترط القيام بأي تعويم بسبب الظروف الاقتصادية.. فيديو
علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على حديث كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مديرة صندوق النقد الدولي توثق الوضع الاقتصادي المصري".

 

الإصلاح يسير بشكل جيد.. صندوق النقد يعلن دعم مصر وأحمد موسى يبرز تصريحاته
علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مديرة صندوق النقد تحدثت عن الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب المصري، وتحدثت عن سعر الصرف في مصر".

 

أحمد موسى ينفعل على الهواء: الإخوان عدو مثل إسرائيل.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، معقبا: "الأمن القومي المصري خط أحمر أمام الكل".


القومي للأجور: لا توجد استثناءات بشأن زيادات المرتبات
أشادت النائبة سولاف درويش، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات 15%، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
 

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