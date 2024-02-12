بشأن استخدام البطاقات بالخارج..حازم حجازي عن تعليمات المركزي: معمول بها منذ أكتوبر

علق حازم حجازي رئيس بنك البركة مصر، على قرار البنك المركزي المصري بتجديد التعليمات بشأن ضوابط استخدام البطاقة في الخارج، مشيرا إلى أن لا يوجد أي تعليمات جديدة، ومعمول بها منذ شهر أكتوبر الماضي، ولا يوجد شيء يدعو للخوف، وما هى إلا تذكرة للبنوك.

وأضاف حازم حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة on، أن عدد الغير ملتزمين بهذا القرار قليل للغاية، ومن لا يلتزم يكون بغير قصد، متابعا أن البنك المركزي، طالب بإرسال رسالة نصية للعملاء،

والبنوك لا تريد إيقاف اي بطاقة، ويتم إرسال الرسائل للتذكير فقط.

وتابع حازم حجازي رئيس بنك البركة مصر، أن يتم إبلاغ البنوك قبل السفر بيوم أو بيومين، ويفتح في وقتها ولا نحتاج اي أوراق لهذا الأمر، وهذا ما يتم في بنك البركة مصر، ولا نريد التضيق على العملاء ونريد التضيق على من يسيء استخدام البطاقات.

وأشار حازم حجازي رئيس بنك البركة مصر، إلى أن الحد الائتماني يختلف من بنك إلى آخر، بمتوسط ألفين دولار في الشهر،

وهذا الموضوع شديد التعقيد، متوقعا أن تتجه للأفضل خلال الفترة المقبلة في هذا السياق.