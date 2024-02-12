أخبار الفن| عدد مرات طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب .. تأجيل حفل أحمد سعد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد:
تعرف على عدد مرات طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. خاص
تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند بعد أنباء عودتها لطليقها حسام حبيب .
سبب فرحتى .. أحدث ديو غنائى لأحمد سعد وأصالة فى عيد الحب
يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانية " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب .
بطلة La casa de Papel ترتدي شارة دعم فلسطين في حفل توزيع جوائز عالمي
ارتدت الممثلة الإسبانية ألبا فلوريس التي قامت بدور "نيروبي" في مسلسل La casa de Papel شارة دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار بعدما راح ضحية الصراع ٣٠ ألف شخصا بحسب تصريحاتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جويا.
بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل حفل أحمد سعد في قطر
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد سعد في قطر عن تأجيل الحفل قبل موعد انطلاقه بساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.