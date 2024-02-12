أخبار الفن| عدد مرات طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب .. تأجيل حفل أحمد سعد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد:

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند بعد أنباء عودتها لطليقها حسام حبيب .





يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانية " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب .



ارتدت الممثلة الإسبانية ألبا فلوريس التي قامت بدور "نيروبي" في مسلسل La casa de Papel شارة دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار بعدما راح ضحية الصراع ٣٠ ألف شخصا بحسب تصريحاتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جويا.





أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد سعد في قطر عن تأجيل الحفل قبل موعد انطلاقه بساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.