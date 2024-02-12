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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر .. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات دعم نقدي بالمخالفة

حبس
حبس

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

 

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تضامن النواب توافق على مشروع قانون الدعم النقدي والضمان الاجتماعي

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الأقل دخلا.. هذه شروط الحصول على الدعم النقدي والضمان الاجتماعي

ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.


وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من تحصل على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر  وبغرامة  لا تقل عن ألفى جنيه  ولا تزيد على ستة آلاف جنيه  كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي  بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات  أو  إعطاء بيانات غير  صحيحة فى طلب الخدمة  أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام هذا القانون مع علمه بذلك ورفضه  رد ما صرف  له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل  المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به  المبالغ المستحقة عليه خلال  ستين يوما من تاريخ الإنذار.


وتنقضي الدعوى العمومية  بالتصالح  إذا قام  المتهم برد المبالغ  المنصرفة إليه بدون وجه حق  وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.


ويعاقب بذات العقوبة  كل من استولى على أى من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.

لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب الحكومة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي

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