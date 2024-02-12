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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هذا الفعل يتسبب في تدمير ناقل الحركة بسياراتك | تعرف عليه

هذا الفعل يتسبب
هذا الفعل يتسبب في تدمير ناقل الحركة بسياراتك

ناقل الحركة بالسيارات من أهم الأجزاء المحورية التي تعتمد عليها السيارات في العمل ، وبالتالي اذا ظهر به أي نوع من المشاكل سيؤدي لك الي توقف السيارة علي الفور .

 هذا الفعل يتسبب في تدمير ناقل الحركة بسياراتك 

ومن هنا يجب التعامل مع ناقل الحركة المانيوال بالسيارات بحرص ، بالإضافة الي معرفة الطرق الصحيحة لتغير نقلات علبة التروس وخصوصا عند الملفات المتواجدة علي الطرق .

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حيث يؤدي تغيير نقلات ناقل الحركة بالملفات بشكل متكرر إلى تآكل أجزاء النقل وزيادة فرص حدوث الأعطال الميكانيكية بناقل الحركة .

 هذا الفعل يتسبب في تدمير ناقل الحركة بسياراتك 

وذلك لان تغيير السرعات بالملفات بشكل غير صحيح يؤدي الي زيادة الضغط على أجزاء الفتيس منها التروس، وهذا الفعل يؤدي إلى ارتفاع معدل الاهتزاز والتآكل، بالإضافة الي زيادة خطر التلف.

 هذا الفعل يتسبب في تدمير ناقل الحركة بسياراتك 

كمان ان تغير السرعات بالملفات يؤثر على الأجزاء الميكانيكية منها ، الكبالن، كما يؤدي تغيير السرعات بشكل متكرر إلى تشتت انتباه السائق وانشغاله عن التركيز بالطريق وظروف القيادة، وذلك يزيد من وقوع الحوادث علي الطرق .

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