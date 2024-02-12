مصر تقضي على أسراب كثيفة للجراد قادمة من السودان للأسبوع الثالث

تواصل فرق مكافحة الجراد الصحراوي جهودها لمواجهة التحديات الناجمة عن أسراب الجراد في مناطق جنوب مصر، حيث تمكنت من القضاء على مجموعات كبيرة من الأسراب القادمة من دولة السودان خلال الأسبوع الثالث على التوالي.

وفي سياق الأحداث، عبرت أسراب الجراد الحدود المصرية قادمة من دولة السودان، وفور وصولها، بادرت فرق المكافحة المكونة من العاملين بقواعد مكافحة الجراد ببذل كل الجهود لمكافحة هذه الأسراب ومنع انتشارها في مناطق أخرى، مستفيدين من تعاون فرق من محافظتي قنا وأسوان.

وأشارت مصادر إلى أن الفرق المكافحة نجحت خلال الأسابيع الماضية في القضاء على تدفقات كبيرة لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، من خلال استخدام قواعد المكافحة الموجودة بحلايب وشلاتين وأبو رماد، بالاستعانة بفرق من محافظتي قنا وأسوان.

وأوضحت المصادر أن زيادة أسراب الجراد جاءت نتيجة لعدم مكافحتها داخل السودان وعدم تدخل السلطات هناك بسبب الأحداث الجارية على الأراضي السودانية.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك 55 قاعدة مجهزة لمكافحة الجراد، بما في ذلك 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد، مزودة بالعمالة الفنية المدربة والمواد والمعدات اللازمة للمكافحة.

وتقوم فرق المكافحة يوميًا بأعمال المسح والاستكشاف خلال النهار، بينما تبدأ عمليات المكافحة ليلاً من منطقة حلايب جنوباً وتمتد حتى مشارف مدينة مرسى علم.